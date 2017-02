A Nancy, il met en location sur internet l'engin de chantier qu'il a volé

Six mois après le vol dans l'agglomération de Nancy d'une mini-pelle chez un loueur de matériels, le propriétaire reconnait l'engin en location sur internet. La police a interpellé un homme.

Il y a six mois un loueur de matériels et engins de chantier dans l'agglomération de Nancy signale le vol d'une mini-pelle. Il y a quelques jours, le propriétaire repère sur un site de location de matériels l'engin volé. Un homme, âgé de 38 ans, est interpellé par la police, placé en garde à vue. Selon la police, il nie le vol. Les enquêteurs estiment que les indices matériels caractérisent le vol et le recel. Le trentenaire devra s'expliquer devant la justice en septembre prochain.

Le propriétaire a récupéré la mini-pelle en bon état.