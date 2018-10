Nancy, France

Ce mois-ci, l'ordre des avocats du barreau de Nancy s'est constitué partie civile dans le procès d'un homme poursuivi pour avoir injurié, menacé de mort et de viol sa propre avocate.

Le quinquagénaire a été placé en détention provisoire ce vendredi, après le renvoi de son procès par le tribunal correctionnel de Nancy.

Injures par téléphone

L'homme était à la base jugé ce mois-ci pour des faits de menace avec arme au Haut-du-Lièvre à Nancy. Multi-récidiviste, il a été condamné à 8 mois de prison. Il a ensuite commence à appeler celle qui le représentait, une avocate du barreau de Nancy.

"De multiples coups de fils et des messages vocaux ont été laissés, explique Me Berna, représentant sa consœur dans cette affaire. _En 20 ans de carrière, je crois que je n'ai jamais vu ça !"_Des menaces de violences envers sa famille ont également été prononcées selon Me Berna.

L'homme doit être jugé en à la fin du mois de novembre en comparution immédiate.