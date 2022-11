Nancy : ils volent des trottinettes électriques à des étudiants

Deux hommes de 27 et 28 ans seront présentés devant la justice à Nancy ce mercredi en procédure de plaider-coupable. Ils ont reconnu avoir volé deux trottinettes électriques lundi 21 novembre à deux étudiants dans le secteur de l'IUT Charlemagne de Nancy.

Les policiers de la BAC jour (brigade anti-criminalité) les ont vus entrer dans un local à vélos et ont voulu les contrôler. Les deux suspects, originaires de Dombasle et Maxéville, ont alors pris la fuite avec les trottinettes et ont abandonné un sac contenant une pince monseigneur et des cadenas sectionnés. Ils ont finalement été interpellés. Les trottinettes ont été restituées à leurs propriétaires, ravis !