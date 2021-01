Nancy : condamné pour avoir lancé des flèches sur un bison en plastique

Sur les réseaux sociaux, la photo étonne. Gilbert Coqalane, l'artiste nancéien porte un habit de toréro de couleur rouge, devant la cité judiciaire de Nancy. Pourquoi en torero ? " Pour le costume, pour le jeu de rôle, pour la scène, pour le théâtre, et pour exprimer mon envie d’intégration à ce qui est autorisé en France, en revêtant ce costume, je serai plus en lien avec les valeurs de la république et nos traditions", explique-t-il sur les réseaux sociaux.

Convoqué par la justice ce lundi 4 janvier pour avoir lancé des flèches, le 29 juillet dernier, sur la sculpture bison du restaurant Buffalo Grill, à Essey-lès-Nancy, le tribunal condamne l'artiste "à 400 euros d'amende pour dégradation de biens d'autrui, avec inscription au casier judiciaire ".

Gilbert Coqalane prévient sur les réseaux sociaux et sur son site internet cette décision "est potentiellement contestable, je ne souhaite pas contester, j'assume mes actes, je respecte la justice".

Selon lui, "son projet artistique", baptisé Ecocide était "un devoir" : "L’un des objectifs était de montrer qu’un objet en plastique possède plus de droits et de protections qu’un animal de chair et d'os, je n’en doutais pas, en complément d’autres preuves, désormais, nous en avons la preuve artistique. Le droit contre l'ecocide continue son chemin à l'international, en Belgique et en Suède, par exemple, la reconnaissance de l'ecocide commence son chemin parlementaire…En France, malgré le travail de la convention citoyenne, les discussions sont closes…"

Gilbert Coqalane se dit "ni militant, ni activiste, ni engagé, cette action s'inscrit dans un cadre artistique, celui de ma profession."