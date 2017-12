Nancy : la justice ne referme pas le dossier du meurtre de Nelly Haderer et demande l'audition de Jacques Maire

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Nelly Haderer le 31 janvier 1987 : la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a décidé de ne pas refermer le dossier. Jacques Maire, condamné puis acquitté, devrait de nouveau être interrogé.

Avec l'affaire Grégory, c'est un autre dossier judiciaire au long cours qui connaît un nouveau rebondissement ce jeudi 7 décembre. Alors que l'été dernier, un juge d'instruction avait décidé de fermer le dossier du meurtre de Nelly Haderer, retrouvée morte le 31 janvier 1987 dans une décharge de Rosières-aux-Salines, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy est revenue sur cette décision. Le dossier reste ouvert car la chambre a demandé un supplément d'information.

Pourquoi l'ADN de Jacques Maire a-t-il été retrouvé sur le jean de la victime ?

En clair, de nouvelles investigations vont avoir lieu pour comprendre notamment pourquoi de l'ADN de Jacques Maire a été retrouvé sur un jean appartenant à la victime. Une découverte faite en 2014 et qui n'a jamais conduit jusque là à l'audition de Jacques Maire car après trois procès et un acquittement en 2008, le Dombaslois ne peut plus être jugé. Les proches de Nelly Haderer réclamaient cette audition depuis plusieurs années. De nouvelles investigations vont également être menées pour connaître les liens entre Jacques Maire et Nelly Haderer. Il a toujours affirmé ne pas la connaître, ce que démentent des proches de la victime.