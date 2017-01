A Nancy la mère de famille est mise en examen pour le double assassinat de ses fillettes

Hospitalisée depuis les faits, une mère de famille âgée de 24 ans est mise en examen ce vendredi 14 janvier pour double assassinat. Ses deux filles, âgées de 18 mois et 3 ans ont été découvertes mortes étouffées le matin du 1er janvier dans son appartement de Nancy.

Le matin du 1er janvier, les policiers de Nancy reçoivent un appel téléphonique vers 6 heures d'une mère de famille âgée de 24 ans. A son domicile dans le quartier de la Chiennerie à Nancy, un immeuble de la rue du général Mangin, ils découvrent les corps de ses deux fillettes Kheïla et Orlanne, âgées de 18 mois et 3 ans. Les deux petites sont mortes asphyxiées, étouffées avec des sacs plastiques. La mère était hospitalisée depuis les faits. Ce vendredi, elle a été mis en examen pour double assassinat et placée en détention.

Le week-end dernier, le samedi 7 janvier, tout un quartier a rendu hommage aux deux enfants. Plus de 500 personnes se sont réunies pour une marche blanche, des dizaines de roses blanches ont été déposées devant l'école du Placieux, un hommage qui s'est terminé par un lâcher de ballon par les enfants du quartier.