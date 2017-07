Nancy : la place Stanislas bouclée une dizaine de minutes lors d'une opération de police suite à un appel malveillant

Importante opération de police ce jeudi matin place Stanislas à Nancy. De nombreux policiers et militaires ont été envoyés sur place après un appel reçu dans un commissariat nancéien. Il s'agissait en fait d'un canular.

La place Stanislas et ses environs ont été momentanément bouclés ce jeudi 27 juillet à Nancy suite à une opération de la police et de l'armée. Les terrasses des cafés ont été évacuées et les commerces fermés pendant dix à quinze minutes. De nombreux policiers, aidés par les militaires de l'opération Sentinelle se sont rendus sur place suite à un appel reçu par la police.

Selon la préfecture, l'interlocuteur affirmait s'être retranché suite à des coups de feu tirés sur la célèbre place nancéienne. Les forces de l'ordre ont été déployés pour vérifier ces affirmations. Il s'agissait en fait d'un canular comme le confirme la préfecture de Meurthe-et-Moselle sur son compte Twitter

.#PlaceStanislas intervention police+Sentinelle pr levée de doute suite coup de fil d'alerte. Opération terminée, il s'agissait d'1 canular — PréfetMeurtheMoselle (@Prefet54) July 27, 2017

Les opérations de vérification se sont poursuivies dans d'autres rues du secteur sauvegardé jusqu'à 10h30.