Nancy : découverte d'un colis suspect place Stanislas, le périmètre de sécurité levé

La place Stanislas a été évacuée et interdite d'accès durant un peu plus d'une heure ce samedi en fin d'après-midi après la découverte d'un colis suspect. Après vérification des démineurs, il s'agissait d'un sac oublié.

La place Stanislas a été évacuée et la rue Gambetta est désormais fermée. Photo d'archive

La place Stanislas de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, privée de ses promeneurs et touristes pendant un peu plus d'une heure ce samedi en fin de journée après la découverte d'un colis suspect. La place a été évacuée et interdite d'accès, tout comme la rue Gambetta.

Après intervention des démineurs sur le monument préféré des français, le périmètre a été levé peu avant 18h. Il s'agissait d'un sac oublié.