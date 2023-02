Nancy : la police interpelle deux trafiquants de drogue et saisit 20 000 euros au domicile de l'un d'eux

Les policiers nancéiens ont interpelés deux trafiquants de drogue dans le quartier de la Chiennerie à Nancy lundi 6 février. C'est un homme arrêté lors d'un contrôle de la Brigade anti criminalité (BAC) qui a révélé aux policiers l'existence d'un point de deal dans ce quartier. Les force de l'ordre ont donc placé ce point sous surveillance et ont pris les deux trafiquants en flagrant délit.

Les policiers ont ensuite perquisitionné le domicile des deux hommes, âgés de 31 et 21 ans. Chez l'un d'eux, ils ont saisi plus de 7.000 euros ainsi que 86 grammes de cocaïne, 248 grammes d'héroïne, un fusil et une centaine de munitions. Les policiers nancéiens ont ensuite découvert plus de 16.000 euros sur le compte bancaire de l'un des deux interpelés.

Les deux hommes ont été jugés en comparution immédiate vendredi. L'homme de 31 ans, récidiviste, a été condamné à 48 mois de prison ferme, tandis que celui de 21 ans a écopé de 30 mois de prison ferme. Tous deux ont l'interdiction de résider sur le territoire de la métropole de Nancy pendant cinq ans.