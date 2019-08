Nancy : la porte de la permanence de la députée LREM Carole Grandjean dégradée

Nancy, France

Ce vendredi 16 août, surement tard dans la nuit ou tôt le matin, la permanence de la députée Carole Grandjean a été dégradée et notamment taguée au nom des gilets jaunes.

Un relevé d'empreinte sur l'une des affiches

Le ou les auteurs ont collé plus d'une quinzaine d'affiches dénonçant le vote pour le CETA de la députée LREM. On peut notamment lire "Carole Grandjean a voté pour, gilets jaunes toujours là". Des tags au nom des gilets jaunes ont aussi été réalisés sur la porte et la fenêtre.

Un fonctionnaire de police est venu constater les dégâts et prendre des photos. Il a également récupéré une des affiches collées pour faire un relevé d'empreintes.

La porte de la permanence dégradée à Nancy. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

La fenêtre de la permanence dégradée à Nancy. © Radio France - Manon Vautier-Chollet