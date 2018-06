Nancy : le désespoir des parents d'Inès dans le coma depuis un an, l'arrêt des soins a débuté ce mercredi soir

Par Mathieu Barbier, France Bleu Sud Lorraine et France Bleu

L'hôpital d'enfants du CHRU de Nancy a, mercredi soir, entamé la procédure d'arrêt des soins d'Inès, cette adolescente de 14 ans dans le coma depuis un an et victime d'une maladie neuromusculaire. Pour trois experts, il n'y a plus aucun espoir. Le premier avocat des parents témoigne sur France Bleu.