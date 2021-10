Nancy : le préfet de Meurthe-et-Moselle dénonce le cortège "sauvage" de certains opposants au pass sanitaire

Certains opposants au pass sanitaire ont tenté d'accéder, ce samedi après-midi à Nancy, au secteur de l'hyper centre, interdit aux manifestants par arrêté préfectoral. Arnaud Cochet, le préfet de Meurthe-et-Moselle dénonce des comportements violents et dit "déplorer le non respect " de l'arrêté.

C'était jour de manifestation ce samedi à Nancy. Les opposants au pass sanitaire étaient environ 450 dans les rues nancéiennes selon la préfecture. Cortège qui s'est rapidement scindé en deux, explique dans un communiqué le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Arnaud Cochet précise que "les manifestants ont été invités par les organisateurs de l'événement [...] à choisir entre deux parcours", le premier étant celui déclaré en préfecture, évitant l'hyper centre et le secteur Stanislas. Le second, "un itinéraire sauvage, non déclaré, présenté comme un parcours conduisant "vers le gaz"".

Kévin "Le Lorrain", président de l'association du Bloc Lorrain organisatrice de la manifestation conteste : "à chaque cortège, des manifestants veulent partir en cortège sauvage. Donc à chaque fois, nous leur disons ce qu'ils risquent, c'est pour les informer et leur dire de faire attention. On ne les incite pas à partir en manifestation sauvage".

Ce n'est pas la première fois que des manifestants essaient de pénétrer dans ce secteur et vont à l'affrontement avec les forces de l'ordre.

Grenades lacrymogènes en fin de cortège

Mais cette fois, la préfecture réagit et décrit la scène : "ces groupes ont violemment tenté de pénétrer sur la place Stanislas, et son venus au contact direct des boucliers des forces de l'ordre positionnés sous l'Arc Héré". Sept grenades lacrymogène ont été utilisées pour disperser les manifestants.

De son côté Kévin "Le Lorrain" dénonce "des coups de matraque et des coups de pieds subis à ce moment sur leur banderole" et deux blessés, dont l'un selon Kévin "Le Lorrain" "blessé à la tête par une grenade, on essaye d'identifier ce qu'il s'est passé."

Le préfet ni la police, qui contactée n'a pas répondu à nos sollicitations, ne précisent si des interpellations ont eu lieu. Arnaud Cochet ajoute cependant qu'il "déplore le non respect des termes de la déclaration préalable ainsi que les débordements constatés qui ont causé des troubles à l'ordre public". Dans le même temps, le Bloc Lorrain affirme qu'ils souhaitent rencontrer le préfet qui, selon eux, n'a pas répondu à leurs demandes.