Nancy : le tatouage a la cote chez les femmes

Le 9e "Mondial du tatouage" se tient encore ce dimanche à Paris. Et selon un récent sondage Ifop, les femmes seraient plus nombreuses à passer sous l'aiguille : 20% contre 16% pour les hommes. Une tendance confirmée dans un salon de tatouage à Nancy.

Les femmes se font de plus en plus tatouer selon un récent sondage Ifop.

Nancy, France

Des milliers de visiteurs sont attendus encore ce dimanche au "Mondial du tatouage" à Paris. Les Français sont de plus en plus nombreux à se faire tatouer, 1 sur 5 selon un récent sondage Ifop pour La Croix.

Et les femmes seraient plus nombreuses à passer sous l'aiguille : 20% contre 16% pour les hommes selon ce sondage. Une tendance confirmée au salon de tatouage "De l'Encre et des Trous" à Nancy.

90 % de clientèle féminine

Dans ce salon rue des Quatres-Eglises, entre 85 et 90 % de la clientèle est féminine. "Cela fait depuis 20 ans que les filles sont arrivées en nombre, raconte Jérôme Balland co-gérant. Elles sont surtout plus visibles aujourd'hui. Les filles ont consommé le tatouage et le piercing sous le précepte de l'esthétisme."

"J'ai trois tatouages, raconte Charlotte, venue prendre un rendez-vous pour un piercing. Au poignet, sur le ventre et sur le bras où c'est du latin. Cela veut dire courage et volonté".

Rihanna ou Amy Winehouse

Pour cette étudiante en médecine de 25 ans, le tatouage s'est démocratisé auprès des femmes. "Avant c'était ceux qui étaient en prison qui se faisaient tatouer. Maintenant c'est devenu même un symbole de féminité pour certains. Beaucoup de gens sur Instagram et les réseaux sociaux s'inspirent des stars et veulent reproduire à l'identique les images qu'ils voient. Rihanna a été tatouée ou Amy Winehouse par exemple."

Pauline, 23 ans, ressort du salon avec son frère, avec un projet de tatouage commun : "On est parti sur un triangle avec des choses plus personnalisées pour chacun." Quand à la tendance féminine : "J'ai pas mal d'amies filles qui sont tatouées, ajoute-t-elle. Pour certaines cela peut être un _effet de mode_, mais j'ai des amies qui le font par rapport à un événement qu'elles ont pu vivre."

Les filles plus fidélisées ?

"On va dire que souvent on commence par un petit tatouage puis on attaque un plus gros, ça c'est plutôt pour les filles ! rajoute Jérôme Balland. Les garçons attaquent souvent de suite avec une grosse pièce ! C'est juste qu'on les voit moins, tous les six mois environ et tous les deux mois pour les filles"

Les jeunes adultes sont les plus concernés par la tendance. Selon le sondage Ifop, 29 % des moins de 35 ans se sont déjà fait graver des motifs indélébiles sur le corps.