A Nancy, les blocs de béton anti-intrusion sont de retour sur la place Stanislas

Ce samedi 1er avril, les blocs de béton anti-intrusion ont fait leur retour autour de la place Stanislas. Avec la réouverture des terrasses, la municipalité nancéienne veut assurer la protection des accès des places du centre-ville, afin d'éviter une éventuelle attaque à la voiture bélier.

Vous les avez sans doute aux entrées de la place Stanislas à Nancy : il faut dire qu'ils ne passent pas inaperçus. Les blocs de béton anti-intrusion sont donc de retour depuis ce samedi 1er avril, comme la municipalité l'avait annoncé.

Ces blocs de béton avaient été installés quelques jours après l'attentat de Nice. Leur réapparition coïncide avec la réouverture des terrasses. La municipalité veut ainsi assurer la protection des accès et éviter une éventuelle attaque à la voiture bélier.

C'est un dispositif qui ne rend pas hermétique la place Stanislas mais qui rend plus difficile la manœuvre d'approche. Cela laisse donc aux forces de police quelques dizaines de secondes supplémentaires pour intervenir et ouvrir le feu. Et ces quelques secondes se comptent en vies humaines. " Gilbert Thiel, adjoint au maire de Nancy chargé de la sécurité.