À Nancy sur la place Stanislas, les blocs de béton anti-intrusion rassurent les commerçants et leurs clients

Samedi 1er avril les blocs de béton anti-intrusion ont fait leur retour autour de la place Stanislas à Nancy. L'installation de ces plots coïncide avec la réouverture des terrasses. Malgré leur aspect massif et peu attractif, ce dispositif rassure les passants et les commerçants.

Avec le retour du soleil à Nancy les terrasses sur la place Stanislas rouvrent et se remplissent. À cette occasion, les plots anti-intrusion ont fait leur retour ce samedi 1er avril autour de la place. Une mesure de sécurité mise en place dans le cadre du plan "Vigipirate" pour éviter une éventuelle attaque à la voiture bélier. L'aspect massif de ces blocs de bétons est souvent jugé comme jurant avec l'esthétique de la place; mais le dispositif rassure les responsables des brasseries, situées sur la place Stanislas, et leurs clients.

Pas d'impacts sur la clientèle

Les blocs de béton gris et massifs ne font pas perdre son sourire à Giuseppe Penino qui est le directeur d'un café de la place Stanislas. Il explique que l'installation de ces plots "n'impacte en rien" son chiffre d'affaire. La seule complication pour ce responsable de café concerne l'accès des camions de livraison à la place Stanislas; mais il explique que cela reste "une difficulté mineure" et qu'il "comprend très bien que ce sont des mesures de sécurité ". L'installation de ces blocs anti-intrusion est aussi une mesure de sécurité importante pour Tristant qui travaille au café d'à côté. Il considère que ces plots sont préférables aux patrouilles de militaires qui "font fuir les touristes" . Il explique que si les touristes veulent prendre des photos de la place Stanislas et qu'un "militaire est présent devant la caméra ils doivent directement supprimer la photo."

Les clients du café qui profitent du soleil ne sont pas non plus dérangés par ces installations qu'ils trouvent pour la plupart "rassurantes" :

"C'est une bonne mesure de sécurité car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Même si [les blocs de bétons] gâchent un peu l'esthétique cela peut être utile." Francine - cliente de café

La mairie de Nancy avait fait installé ces plots anti-intrusion une première fois juste après l’attentat de Nice en juillet 2016.