Nancy : Michel Didym dénonce sa "présomption de culpabilité" dans une lettre au garde des Sceaux

Michel Didym reprend la plume. L'ancien directeur du théâtre de la Manufacture à Nancy a écrit une lettre au garde des Sceaux, Eric Dupond Moretti, et à la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, pour dire stop à ce qu'il appelle la "présomption de culpabilité". Depuis deux ans, Michel Didym est accusé de viol par une comédienne.

Il y a une deuxième justice en France"

Depuis le début de l'affaire, Michel Didym nie tout en bloc. Celui qui a été visé par la création du hashtag #MetooThéâtre, était resté silencieux jusqu'alors mais, désormais, il n'accepte pas d'être présenté comme coupable dans les médias et sur les réseaux sociaux. "La justice ne s'est absolument pas prononcée. Toutefois, j'ai été présenté par les réseaux sociaux comme coupable. Mon nom est synonyme de crime, alors que je n'ai absolument pas été reconnu coupable."

Le metteur en scène se plaint d'absence d'état de droit. "Il me semble important de rappeler que le droit n'est pas respecté. Il y a réellement une deuxième justice en France qui fait la loi notamment sur les réseaux sociaux. Ce sont des procureurs autoproclamés qui deviennent des juges. Moi, je trouve très légitime que les gens s'expriment. Par contre, il n'est pas légitime que des médias reprennent ces dires comme des déclarations officielles, comme des vérités. Je choisis aujourd'hui de prendre la parole pour que ce déni de justice ne se reproduise pas et pour que notre législation se saisisse de cette problématique. L'état de droit est bafoué totalement."

Un "paria" du monde de la culture

Aujourd'hui, Michel Didym explique subir la censure. Nombre de ses spectacles ont été annulés. Il ne produit plus car des nombreuses personnes ne veulent plus travailler avec lui. "Ce que j'ai accompli n'a pas existé et je ne suis plus rien. Je suis devenu un paria. Si je suis là, on me dit que les partenaires pourraient se retirer. C'était le cas pour le festival de la Mousson d'été, qui est une œuvre que j'ai créée il y a 27 ans, que je porte fort dans mon cœur et pour laquelle je n'ai plus le droit de travailler pour l'instant."

Le metteur en scène a été placé en garde à vue en septembre 2021. Au début du mois de juillet, à la fin de l'enquête préliminaire, un juge d'instruction a été saisi et une information judiciaire a été ouverte pour viol.