Nancy : périmètre de sécurité rue Charles Martel suite à une grosse fuite de gaz

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la rue Charles Martel, ce dimanche 26 janvier, à Nancy. En cause : une importante fuite de gaz, possiblement dans les égouts.

Nancy, France

Les secours ont été alertés suite aux dégagements de fortes odeurs de gaz : un périmètre de sécurité est mis en place ce dimanche après-midi autour de la rue Charles Martel, à Nancy. Les secours se trouvaient toujours sur place à 15h, pour tenter de sécuriser les lieux et de mettre fin à la fuite de gaz signalée en début d'après-midi. Une équipe de GRDF se trouve également sur place. Le gaz pourrait être descendu dans les égouts, indique les pompiers de Meurthe-et-Moselle. On ne connait pas pour le moment l'origine et le lieu précis de la fuite.