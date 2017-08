Nancy : plus d'un millier de foyers privés de gaz après un incident de chantier

Plus d'un millier de foyers privés de gaz ce jeudi 3 août, c'est ce qu'annonce le gestionnaire du réseau GRDF. En cause, un engin de chantier qui a percé le réseau et entraîné une importante fuite. GRDF ne précise pas l'horaire de retour à la normale.

Il va falloir se passer d'eau chaude pendant encore quelques heures dans certaines rues de Nancy et Maxéville. 1.129 foyers sont privés de gaz depuis le milieu de matinée dans le quartier de Boudonville. Vers 9h30, un engin de chantier a percé un réseau de distribution de gaz provoquant une fuite importante. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des techniciens de GRDF et des pompiers ont été dépêchés dans le secteur pour intervenir.

Un retour à la normale pas encore programmé

L'alimentation en gaz a été coupée notamment rue de Boudonville, rue de Metz, rue d'Auxone, boulevard Albert 1er, rue Isabey, quai Choiseul mais aussi rue du Grand Sauvoy à Maxéville. Les premières opérations ont commencé mais à la mi-journée, les travaux de réparation n'avaient pas pu débuter. GRDF ne précise pas d'horaire de retour à la normale mais rappelle que le service infocoupure permet de se tenir au courant en temps réel de la situation.