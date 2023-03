Nancy : premières auditions de victimes au procès en appel de 7 policiers pour harcèlement et injures racistes

Les premières auditions des victimes se sont tenues ce mardi dans le procès de sept policiers à la cour d'appel de Nancy . Ils sont rejugés - à leur demande - pour harcèlement et injures racistes envers quatre de leurs collègues, une femme et trois hommes, quand tous travaillaient ensemble à la BAC de nuit (Brigade anti-criminalité). Les faits dénoncés remontent à la période 2015-2018.

Les quatre plaignants ont unanimement désigné l'un des prévenus comme le meneur du groupe de harceleurs. Un homme décrit comme un "manipulateur", un "agitateur" par l'ancien chef de la BAC de nuit arrivé à ce poste en juin 2017 et qui s'est senti totalement dénigré. Selon lui, ce meneur était "plus là pour nuire aux collègues que nuire à la délinquance". Sa collègue, également victime, évoque pour sa part un "calculateur machiavélique".

"Harcèlement inversé"

Des accusations que réfute Karine Laprévote, avocate du prévenu : "Pourquoi mon client est mis en avant par ces personnes ? Finalement, je me demande si ce n'est pas du harcèlement inversé ! Parce que la tendance, c'est de le critiquer, lui adjoindre des adjectifs comme manipulateur ou pervers alors qu'il ne ressort absolument pas des expertises que mon client puisse présenter ce type de profil. Lui nie le délit de harcèlement qui lui est reproché".

De son côté, Frédéric Berna, avocat des parties civiles, met en avant la double enquête "accablante" de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) et dénonce la stratégie de la défense. "On vient dire en gros : oui, mais les victimes l'ont bien mérité parce qu'elles étaient incompétentes et on ne s'est pas rendu compte du mal qu'on leur faisait." Et Me Berna de poursuivre : "Ce genre de vieille défense éculée a vécu, en tout cas il faut l'espérer. Les textes ont changé, la jurisprudence a évolué ce qui permet aujourd'hui de sortie des dossiers de harcèlement, Et c'est ça qui est important".

Les débats se poursuivent jusqu'à vendredi 24 mars. Lors du premier procès en mai 2022, les sept fonctionnaires ont été condamnés à des peines de 6 à 18 mois de prison avec sursis et des interdictions temporaires ou définitives d'exercer. Quatre d'entre eux ont été radiés de la police.