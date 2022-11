Nancy : procès en appel d'opposants à Cigéo

Le procès en appel de sept opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure s'est ouvert ce lundi devant la cour d'appel de Nancy. Ils sont poursuivis pour détention de substances destinés à la constitution d'engins explosifs ou incendiaires et organisation d'une manifestation non déclaré à Bure le 15 août 2017.

Lors du premier procès devant le tribunal correction de Bar-le-Duc en juin 2021, deux des sept opposants avaient été condamnés à neuf et douze mois de prison ferme. Les quatre autres avaient écopé de peines de six à neuf mois avec sursis. Un prévenu avait obtenu la relaxe. Prévenus et parquet avaient fait appel du jugement.

Comme en première instance, le chef d'accusation le plus grave "association de malfaiteurs" n'a pas été retenu au grand soulagement des avocats de la défense. Maître Mattéo Bonaglia, l'un des avocats s'en félicite "on ne peut dans ce dossier désormais plus dire que l'ensemble des personnes qui avaient été mises en examen ont de près ou de loin commis une quelconque association de malfaiteurs, les débats s'ouvrent donc sur une bonne nouvelle, et nous comptons à présent convaincre la cour que les dernières infractions qui sont encore reprochées aux prévenus ne sont pas constituées, et qu'il y a lieu de les relaxer".

Appelés à la barre pour répondre aux questions du président, les prévenus ont fait valoir leur droit au silence, comme ce fut aussi le cas lors du premier procès.

La Confédération paysanne a organisé un buffet campagnard pour soutenir les militants anti-Bure © Radio France - Mohand Chibani

De nombreux militants antinucléaires ont fait le déplacement pour soutenir les prévenus. Des membres du syndicat agricole "La Confédération Paysanne" ont installé un buffet paysan devant la cour d'appel et invité les militants à venir goûter leurs produits en guise de soutien.

La manifestation du 15 août 2017 pour laquelle les sept militants anti-nucléaires sont poursuivis avait donné lieu à un affrontement entre gendarmes et manifestants. un millier de personnes avaient pris part à la manifestation. Six opposants avaient été blessés et deux côté gendarmes.

En juillet dernier, le projet CIGEO a été déclaré d'utilité publique par décret. Les opposants ont déposé en septembre un recours devant le Conseil d'Etat.