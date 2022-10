Nancy : quatre mois de prison ferme pour l'évadé de prison et une mise en examen pour tentative d'homicide

Deux jours après l'arrestation de l'évadé de prison à Nancy, vendredi 30 septembre, le parquet confirme l'homologation par le juge des libertés et de la détention dimanche d'une peine de quatre mois de prison ferme supplémentaires à l'encontre de ce détenu. L'homme était déjà condamné à un an de prison ferme pour cambriolage et conduite sans permis, et une autre peine de quatre mois pour vol et conduite sans permis.

Mais l'incarcération de ce détenu à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville risque de se prolonger encore au-delà. Pendant sa fuite, le détenu, à bord d'une voiture volée, a tenté de percuter un policier vendredi. L'un des agents a fait usage de son arme pour tenter de le stopper. Le fuyard a fini par être interpellé quelques temps plus tard, à pied, dans un square près du parc Provençal à Nancy.

Une information judiciaire ouverte

Par conséquent, depuis dimanche, le détenu est mis en examen pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d’obtempérer aggravé, conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants ainsi que fourniture d’identité imaginaire. Selon le procureur de la République de Nancy, le détenu a gardé le silence. Une information judiciaire est ouverte, le prisonnier sera prochainement jugé pour ces faits.