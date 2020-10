Nancy : sans permis ni assurance, il s'acharne sur sa propre voiture avec un copain pour s'en débarrasser

Deux mineurs ont été interpellés par les policiers de Nancy en début de semaine. Un témoin a alerté la police quand il a vu, sur le parking du supermarché Auchan de Tomblaine, les jeunes garçons sauter sur le pare-brise et le capot d'une voiture et y mettre le feu.

Ils ont 15 et 17 ans. Ce lundi 19 octobre, un témoin compose le 17, pour alerter la police. Sur le parking du supermarché Auchan de Tomblaine dans l'agglomération de Nancy, deux jeunes garçons s'acharnent sur une voiture stationnée, sautent sur le pare-brise et le capot et y mettent le feu au véhicule.

Les deux mineurs s'enfuient à scooter, la police en arrête un le soir même, l'autre se présente de lui-même le lendemain au commissariat.

Il s'avère que la voiture endommagée a été achetée par le jeune de 17 ans pour "environ 300€", ce qui est interdit pour un mineur. Sans permis, sans assurance, il a roulé avec pendant environ une semaine avant qu'elle ne tombe en panne. Il a alors préféré s'en débarrasser avec l'aide de son copain.

Tous deux sont convoqués devant un juge des enfants le 10 novembre.