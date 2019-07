Nancy : six militants soupçonnés d'avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron entendus par la police

Six militants d'Action Non violente-COP 21 convoqués ce jeudi 21 juillet au commissariat de Nancy. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à cinq actions, le "décrochage " du portrait d'Emmanuel Macron dans des mairies de Meurthe-et-Moselle le 3 juillet dernier.

Nancy, France

Les six militants d'Action non violente-COP 21 convoqués à l'hôtel de police de Nancy, ce jeudi 21 juillet, sont arrivés vers 9 heures soutenus par une dizaine de personnes qui portaient banderoles et pancartes. "Soutenons les activistes du climat, #décrochonsMacron" pouvait-on lire.

Les militants sont soupçonnés d'avoir décroché des portraits du Président de la République, Emmanuel Macron dans cinq mairies de Meurthe-et-Moselle : Pulnoy, Maxéville, Richardménil, Chaligny et Messein le mercredi 3 juillet. Ils sont entendus pour "vol aggravé".

Le collectif Action Non Violente-COP 21 déclare mener ce type d'action dans toute la France, "en réaction à la réponse inacceptable du gouvernement face au dérèglement climatique". Selon lui, "le nombre de portraits décrochés en France s'élèvent à 104, actions qui ont fait l'objet de 107 auditions par la police, 68 gardes à vue, 40 personnes poursuivies et 13 procès", a comptabilisé le collectif.

Selon ANV-COP 21 , une nouvelle action de décrochage s'est organisée ce jeudi 11 juillet à la mairie de Vandœuvre dans l'agglomération de Nancy.

Des pancartes boulevard Lobau devant l'hôtel de police de Nancy pour alerter les automobilistes © Radio France - Mohand Chibani

