Nancy : trois gilets jaunes devant la justice après l'acte 27

Deux hommes et une femme sont jugés en comparution immédiate ce lundi 20 mai à Nancy. Ils ont été interpellés lors de la manifestation des gilets jaunes samedi à Nancy. Cinq personnes au total avaient été placées en garde à vue.

Nancy, France

Trois gilets jaunes devant la justice nancéienne ce lundi 20 mai. Deux hommes et une femme jugés en comparution immédiate qui avaient été interpellés et placés en garde à vue à l'issue de l'acte 27 des gilets jaunes à Nancy.

Dégradations, outrage et jets de projectiles

Un homme de 47 ans est suspecté d'avoir proféré des insultes via un mégaphone à l'encontre des forces de l'ordre devant l'hôtel de police. Une femme de 33 ans née en Allemagne est quant à elle soupçonnée de rébellion et d'avoir commis des dégradations, notamment des feux de poubelle, et un jeune Nancéien de 19 ans devra répondre de ses actes pour des soupçons de jets de projectiles.

Par ailleurs, un homme de 28 ans est lui convoqué devant le tribunal correctionnel, soupçonné d'avoir transporté un pavé dans sa sacoche. Un Canadien âgé de 63 ans avait été placé en garde à vue pour violences mais la procédure a été transmise au parquet de Nancy pour une lecture approfondie.

Pour rappel 5 personnes avaient été placées en garde à vue à l'issue de l'acte 27 à Nancy, entre 1 500 et 2 000 personnes avaient manifesté selon nos informations.