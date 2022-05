Nancy : trois hommes devant la justice après un coup de feu devant une discothèque

Trois hommes vont être jugés après une rixe survenue dans la nuit de samedi à dimanche devant la boîte de nuit "Le Chat noir" à Nancy. C'est ce qu'annonce le procureur de la République de Nancy, François Pérain. Vers 4h30 dimanche matin, les forces de l'ordre ont été appelés pour une bagarre survenue devant l'établissement.

Selon le parquet, l'enquête réalisée avec l'appui des images de vidéosurveillance, a permis d'établir qu'un homme de 18 ans avait tenté à plusieurs reprises d'entrer dans l'établissement, muni d'une arme de poing. Cet homme a alors tiré en direction du mur du sas d'entrée avant de repartir dans la rue. Le tireur a ensuite été mis à terre et désarmé par un portier. Deux autres employés se sont rapprochés et ont frappé le tireur au sol et désarmé.

Le tireur en comparution immédiate

Le tireur a été interpellé à l'hôpital où il s'était rendu pour se faire soigner. Les videurs se sont rendus d'eux mêmes au commissariat de police. Ils ont aussi été placés en garde à vue. Le portier qui a désarmé l'agresseur a été mis en hors de cause mais ces deux collègues seront présentés ce lundi au parquet en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le tireur doit lui être présenté à un juge des libertés pour être incarcéré jusqu'à sa comparution immédiate mercredi.