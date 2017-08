Nancy : trois jeunes au tribunal pour une mauvaise blague

Trois hommes âgés de 19 ans comparaissent ce mercredi devant le tribunal de Nancy pour avoir lancé un pétard sur une policière. L'un des trois jeunes avait crié "Allah Akbar".

La (mauvaise) blague n'a pas fait rire les policiers. Dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier, trois hommes âgés de 19 ans rentrent d'une soirée en Allemagne et décident de s'"amuser" à Nancy, comme ils l'ont expliqué lors de leur garde à vue. Premier arrêt : une station-service, dans laquelle une policière fait le plein d'essence après la fin de son service.

Il ne savait pas que la femme visée était une policière

Depuis la voiture, l'un des trois jeunes lance un pétard en direction de la policière. L'un d'entre eux crie "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"). Interpellés lundi 31 juillet, les trois jeunes hommes ont expliqué qu'il ne s'avait pas que la femme visée était une policière. La mauvaise blague ne s'arrête pas là : un peu plus tard, le trio passe devant le commissariat et suit de près une voiture qui en sort, avant de prendre une route différente.

Ces trois jeunes hommes sont inconnus de la justice et doivent être jugés en comparution immédiate, ce mercredi, pour "violence sur agent de la force publique".