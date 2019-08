Nancy : trois supporters de l'ASNL placés en garde à vue après avoir visé un arbitre avec un laser

Nancy, France

C'était en marge des injures homophobes lancées lors de la rencontre AS Nancy Lorraine - Le Mans, le 16 août, au stade Picot. L'arbitre central du match, Mehdi Mokhtari, a été visé par un faisceau laser à la 69è et la 94è minutes, selon ses dires. Il a porté plainte à Dax.

Trois supporters identifiés

Grâce à la vidéo, trois supporters du club de football nancéien ont été identifiés et convoqués ce mercredi à l'Hôtel de police de Nancy. Les trois hommes, âgées de 21, 22 et 32 ans et habitant le Toulois, ont reconnu les faits. Ils se trouvaient dans la tribune Piantoni et ont utilisé un laser de plus de 500 mètres de portée qui peut brûler la rétine en quelques fractions de secondes.

Les supporters sont convoqués devant le parquet ce jeudi matin pour "violence avec arme dans une enceinte sportive".