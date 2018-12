Nancy : un collectif lance un appel pour financer une action en justice

Nancy, France

Il passe à l'acte 2 de sa démarche. Après un recours gracieux sans succès adressé au président de la métropole du Grand Nancy, le collectif Le Bien Commun veut intenter un recours en contentieux auprès du tribunal administratif. En cause : le projet Grand Nancy Thermal que la métropole espère voir aboutir d'ici 2022. Les 9 citoyens et 4 élus qui composent le collectif évoquent - entre autres - un gâchis de subventions publiques dans le futur complexe comprenant un centre de cure et un espace loisir.

Le collectif citoyen demandait à André Rossinot de ne pas signer le contrat de délégation de service public avec la société Valvital pour la réalisation et l'exploitation du projet. La signature est intervenue début décembre.

Pour payer les futurs frais de justice, Le Bien Commun lance un appel aux dons. Dans un communiqué, le collectif explique : "Si le Grand Nancy se permet, pour sa défense, de faire financer par les contribuables un numéro de la revue Métropole Actu distribué dans tous les foyers de l'agglomération et presque entièrement consacré à une plaidoirie en faveur de son projet, nous n'avons, nous, pour défendre notre conception de l'intérêt général, que nos ressources personnelles et celles des habitants qui voudront bien nous soutenir". Il précise qu'il a besoin de 8 000€ environ.