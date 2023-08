Nancy : un jeune homme attaqué au couteau meurt à l'hôpital, plusieurs suspects interpellés

Il était 5h du matin dans la nuit de vendredi à samedi, rue Jeanne d'Arc à Nancy, près de la discothèque "Le Chat Noir". Un jeune couple s'est disputé sur le trottoir, accompagné d'une amie. "Peu de temps après la dispute, une voiture avec à son bord quatre occupants s’arrêtait à hauteur du jeune homme ; un des occupants de la voiture sortait du véhicule et lui assénait dans un premier temps des coups de poing avant de se saisir d’un couteau et de lui porter des coups avec cette arme", selon le procureur de la république de Nancy François-Capin Dulhoste, confirmant une information de l' Est Républicain .

Plusieurs suspects interpellés

"Il était rejoint par les trois autres passagers du véhicule qui eux aussi, selon les premiers éléments de l’enquête, pourraient avoir porté des coups de couteau à la victime. Les agresseurs remontaient dans le véhicule laissant le jeune homme inanimé et gisant dans son sang", poursuit le procureur.

La victime, un jeune homme âgé de 20 ans, a été pris en charge par les secours et a été opéré directement. Atteint à la carotide, il a perdu la vie en fin d'après-midi ce samedi. Plusieurs interpellations ont eu lieu, indique le procureur. "L’identité de tous les mis en cause, leur participation respective aux faits et a fortiori leur mobile ne sont pas établis à ce stade des investigations."

"Rien ne peut justifier un tel déchaînement de violence"

Le maire de Nancy Mathieu Klein réagit sur X (ex-Twitter), "Rien ne peut justifier un tel déchaînement de violence. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de ce jeune homme."