Un second trafic de drogue vient d'être démantelé en quinze jours rue Saint Nicolas à Nancy. Plus de 36 kilos de cannabis auraient été vendus depuis un an. L'organisateur présumé et ses deux complices ont été placés en détention provisoire.

Un double trafic de drogue et d'immigration illégale démantelé à Nancy

Six personnes ont été interpellées le 28 septembre à Nancy lors d'un coup de filet de la police. Opération mettant fin à un trafic de drogue qui sévissait depuis plus d'un an dans le quartier de la rue Saint-Nicolas à Nancy. Il s'agit du deuxième trafic démantelé en quinze jours dans le quartier.

Les perquisitions ont mené à la découverte de plus de 2000 € en espèces, de plus d'un kilo de résine de cannabis, cinq grammes de cocaïne, d'une fausse carte d'identité belge, d'un véhicule et d'une quinzaine de téléphones.

L'organisateur présumé de ce réseau, un Algérien de 37 ans a reconnu avoir vendu 36 kilos de cannabis en un peu plus d'un an pour 110 000 euros de bénéfices, selon François Pérain le procureur de la République de Nancy.

Une filière d'immigration illégale

François Pérain précise également que "l'organisateur principal du réseau employait des étrangers en situation irrégulière et organisait aussi le transport international d'étrangers clandestins depuis la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, vers la France".

Ces étrangers vendaient ensuite des stupéfiants sur le parvis de l'église Saint-Nicolas et rue du Général Drouot et étaient hébergés chez "une logeuse".

L'homme de 27 ans soupçonné d'être l'organisateur du réseau a été mis en examen et placé en détention provisoire, comme deux de ses complices. La compagne et la belle mère de l'organisateur ont elles aussi été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, comme la "logeuse".