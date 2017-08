A Nancy, un ouvrier meurt sur le chantier du crématorium

Une cellule psychologique est en place sur le chantier du crématorium fermé pour une semaine à Nancy. Un ouvrier âgé de 48 ans a fait une chute mortelle de 8 mètres du haut de la toiture.

Une cellule psychologique est en place, le chantier du crématorium à Nancy est lui fermé pour une semaine. Ce lundi 28 août, un ouvrier, âgé de 48 ans, a fait une chute mortelle de 8 mètres depuis la toiture d'une pièce en construction. L'homme, père de famille, travaillait pour l'entreprise lorraine Maddalon, spécialisée dans le travail en hauteur, la construction de charpente, couverture, étanchéité. Une dizaine d'ouvriers étaient sur place au moment des faits, selon le vice-président de la Métropole du Grand Nancy, maire d'Art-sur-Meurthe Jean- Pierre Dessein.

Une dizaine d'ouvriers ont été témoins de l' accident

L'élu explique que l'ouvrier, selon les témoignages, a "ôté une protection collective pour être plus à l'aise, puis la protection n'a plus fait son effet, l'homme a glissé, est passé à travers un trou. " Jean-Pierre Dessein relève que l'entreprise qui employait l'ouvrier est "sérieuse, il y a sur place un coordinateur sécurité". Il ajoute "on dit depuis le début que ce chantier est exemplaire, toutes les protections , toutes les sécurités sont assurées, sans avoir besoin de faire de rappel." Une cellule psychologique prise en charge par la Métropole est mise en place, et le chantier est stoppé.