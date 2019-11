Nancy : une dame de 82 ans se fait arracher son sac à main, le fuyard est arrêté par deux inconnus

Nancy, France

Ce lundi 11 novembre, il n'est pas encore 9h du matin. Les magasins sont fermés. Il n'y a pas grand monde dans les rues, il faut dire que c'est un jour férié. Une dame de 82 ans se promène rue Saint-Jean. Soudain, un jeune homme de 20 ans lui arrache violemment son sac à main. La victime chute lourdement. Accrochée à son sac, la vielle dame est traînée sur le trottoir avant de lâcher prise.

Au même moment, deux amis discutent dans une voiture. Ils observent la scène et décident d'intervenir. Ils poursuivent le fuyard et réussissent à lui mettre la main dessus quelques centaines de mètres plus loin. Le voleur se débat mais ses poursuivants parviennent à le maîtriser. Le duo appelle aussitôt la police.

Une patrouille arrive rapidement sur place et embarque le jeune homme. Placé à garde à vue, il reconnaît les faits. Déjà connu de la justice, il doit être présenté cet après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Nancy.

La victime de 82 ans a été blessée sur le coup, occasionnant trois jours d'ITT.