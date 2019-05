Nancy : une enquête ouverte après le décès d'une femme

Une femme est morte vendredi matin à Nancy. Elle aurait été retrouvée a moitié dénudée rue Lothaire II. Les causes du décès ne sont pas encore connues mais la piste de l'homicide volontaire est écartée. Deux suspects ont été mis hors de cause.

L'enquête doit déterminer les causes du décès.

De quoi est décédée une femme à Nancy ce vendredi 24 mai ? Selon nos informations, la victime serait âgée d'environ 18 ans et a été retrouvée inanimée et en partie dénudée rue Lothaire II au petit matin. Elle est ensuite décédée dans l'ambulance. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès.

Une autopsie pratiquée

Dans cette affaire, deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue, mais vont être remis en liberté indique le parquet de Nancy car la piste de l'homicide volontaire est écartée après autopsie. Des analysés complémentaires notamment toxicologiques vont être menées. La piste de la mort par overdose est envisagée ajoute le parquet de Nancy.