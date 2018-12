Nancy : une enquête ouverte après les gardes à vue de deux organisateurs de la marche pour le climat

Nancy, France

Le parquet de Nancy a ouvert une enquête préliminaire ce dimanche après les gardes à vue des deux organisateurs de la marche pour le climat à Nancy. Elle avait été interdite par la préfecture de Meurthe-et-Moselle mais maintenue samedi par les organisateurs. Deux d'entre eux avaient été interpellés puis placés en garde à vue. Ils sont ressortis libres ce dimanche.

@Prefet54 Communiqué de presse: Interpellations lors de la marche pour le climat à Nancy pic.twitter.com/UJ0cEyDNl9 — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) December 9, 2018

Près de 1 000 personnes dans les rues de Nancy

La préfecture de Meurthe-et-Moselle avait invoqué notamment des raisons de sécurité et des risques de confrontation avec le mouvement des gilets jaunes samedi. En réponse, 74 personnes s'étaient alors déclarées "co-organisatrices" de la marche pour le climat et engagé leur responsabilité pénale. La marche a finalement réuni près de 1 000 personnes dans les rues de Nancy.

Dans un communiqué, les organisateurs dénoncent une "dérive sécuritaire de l'Etat" et "la privation du droit constitutionnel à manifester, qui plus est de façon non-violente et pour une cause d'intérêt général : la lutte contre les changements climatiques". Les deux organisateurs, encourent une peine de 6 mois de prison et 7 500€ d’amende selon les organisateurs.

Soulagement & colère: après 21h de garde à vue, @Florent_COMPAIN président @amisdelaterre et Denys Crolotte @NV_MAN sont sortis. Ils risquent 6 mois de prison et 7500€ pour avoir organisé #marchepourleclimat à #Nancy qui a rassemblé pacifiquement 1500 personnes. On lâche rien! pic.twitter.com/6hBi3s9aug — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) December 9, 2018

Soutiens politiques

De nombreuses personnalités politiques ont soutenu sur les réseaux sociaux les deux organisateurs placés en garde à vue :

J'apprends la mise en garde à vue de Florent Compain, président des Amis de la Terre, et de Denys Crolotte, du Mouvement d'action non violente, pour avoir organisé à Nancy une marche climat qui a rassemblé 1500 personnes dans la bonne humeur... https://t.co/ZJxBip00MG — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 8, 2018

Florent Compain, président des Amis de la Terre France, et un militant de MAN mouvement en garde à vue pour avoir organisé la marche pour climat et justice sociale à Nancy, non violente. Hier, il y a eu 1.220 gardes à vue. Combien de pacifistes sous les verrous ? #democratie — Clémentine Autain (@Clem_Autain) December 9, 2018