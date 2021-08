Nancy : une peine de prison ferme après des menaces de mort sur son ex-compagne

Le Nancéien, jugé ce mercredi 11 août, à un an de prison, faisait déjà l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec son ancienne conjointe. Il est condamné entre autre pour s'être rendu à son domicile en escaladant le portail d'entrée.

L'homme a été condamné à la cité judiciaire de Nancy à un an de prison ferme

L'homme âgé de 43 ans a été condamné à un an de prison ferme ce mercredi 11 août à Nancy.

Ces deux derniers mois, alors qu'il avait l'interdiction d'entrer en contact avec son ex compagne, il lui a envoyé des menaces de mort par SMS, sur la messagerie de son téléphone et par vidéo. Selon les policiers de Nancy, il s'est même rendu au domicile de la femme, en escalant le portail.

L'exploitation des messages et le témoignage d'une voisine ont permis aux policiers de matérialiser les faits et de procéder à son interpellation. Le quadragénaire a été interpellé à son domicile ce lundi 9 août, et a reconnu les faits, précisent les policiers.