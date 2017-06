Vaste coup de filet anti-drogue dans l'agglomération de Nancy

Une opération anti-drogue a mobilisé 125 policiers, dont des membres du RAID, dans Nancy et son agglomération tôt ce mardi matin. Dans le cadre de ce coup de filet, 13 personnes ont été interpellées dans cinq communes différentes.

L'opération était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Elle s'est donc finalement organisée ce mardi matin, dès 6h, dans le plus grand secret. 125 policiers de Nancy, mais aussi de la région et des unités spécialisés du RAID et de la BRI (brigade de recherche et d'intervention), se sont déployés principalement au Haut-du-Lièvre pour démanteler un réseau de commerce de cannabis, d'héroïne et de cocaïne.

Treize interpellations

Tout est parti de renseignements obtenus à l'automne 2016 par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants. Ces renseignements ont déclenché une enquête préliminaire. Ce mardi, vu le nombre de sites visités simultanément, tout devait être millimétré et rien n'a été improvisé. Des perquisitions ont été menées simultanément sur les communes de Nancy, Maxéville, Vandoeuvre-lès-Nancy, Laxou et Essey-lès-Nancy. Au total, 13 personnes ont été interpellées. Pour l'instant, aucune précision sur la marchandise éventuellement saisie.

Plus d'informations à venir.