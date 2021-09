Nancy : vélos et trottinettes attendent leurs propriétaires à l'Hôtel de police

La police de Nancy lance un appel : une quarantaine de vélos et trottinettes non identifiés attendent leurs propriétaires dans ses locaux. Les photos des deux roues sont disponibles sur internet.

Ils sont entreposés à l'Hôtel de police de Nancy, boulevard Lobau. Une quarantaine de vélos et trottinettes volés ou retrouvés sur la voie publique par les policiers et non identifiés attendent leurs propriétaires. Les photos ont été mises en ligne sur le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Si vous reconnaissez votre vélo ou votre trottinette, il faut contacter l'Hôtel de police au 03 83 17 27 37 durant les heures ouvrables et demander le service "restitution de vélos". Il vous sera demandé d'apporter la preuve de la propriété (facture, photo, etc).