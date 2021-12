Nanterre : appel à témoins après l'agression de catholiques lors d'une procession religieuse

La préfecture de police de Paris lance un appel à témoins, ce mardi soir, "dans le cadre de l'enquête relative aux faits de menace dénoncés lors d'une procession religieuse" qui s'est déroulée le 8 décembre à Nanterre (Hauts-de-Seine). Une trentaine de fidèles catholiques affirment avoir été insultés et menacés par plusieurs individus lors de cette marche. D'après plusieurs témoignages, cités par Le Figaro et confirmés par le diocèse de Nanterre, une dizaine de personnes menaçantes dont "trois meneurs principaux" les ont pris à partie et insulté de "kouffars" ("mécréants"). L'un des individus aurait prononcé ces propos : "Wallah sur le Coran je vais t'égorger". Le flambeau d'un des croyants a été arraché et projeté sur les participants, assure le diocèse.

Les faits se sont déroulés entre 19h20 et 19h30, rue Horace Vernet, précise la préfecture de police dans son appel à témoins. "Toute personne pouvant apporter des éléments à l’enquête de police en cours peut contacter l’état-major de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine aux numéros suivants : 01.55.69.47.76 ou 01.55.69.47.68 (de 9h-12h et de 14h à 19h)".