Nantes : les sas de sécurité à l'entrée des immeubles compliquent le travail des policiers aux Dervallières

Aucune prise de drogue importante ce mardi 2 mars au soir pour la police de Nantes. Une quinzaine de CRS étaient quartier des Dervallières pour un "contrôle surprise" sur les points de trafics habituels.

Le "sas de sécurité" installé au numéro 16 empêche les policiers de prendre les dealers en flagrant délit - Nina Valette

Des installations qui bloquent la progression des policiers

Depuis quelques mois, la barre d'immeuble violette quartier des Dervaillière expérimente les sas de sécurité à l'entrée des halls. Un vrai casse-tête pour les agents de police. "C'est quoi ce truc?", questionne un agent en découvrant les grands blocs noirs, une sorte de bunker qui filtre les entrées. "Les dealers nous voient arriver et ils ont le temps de bloquer la porte et de partir se cacher dans les appartements", lui répond un collègue agacé.

La police de Nantes cherche de la drogue dans les halls d'entrée quartier Dervallières © Radio France - Nina Valette

Ces gros blocs noirs doivent, selon Nantes Métropole et les bailleurs sociaux, limiter la présence dans le hall du bâtiment. Une tentative pour freiner les trafics de drogue, qui coûte plus de 100.000 euros, et qui ne semblent pas porter ses fruits. Aucune interpellation de dealer présumé ce mardi soir.