Nantes : 11 mineurs interpellés devant le Hangar à bananes

Une bagarre a éclaté ce vendredi soir, vers 23 heures, à Nantes, devant le Hangar à bananes. 11 mineurs interpellés.

La soirée a été mouvementée vendredi soir, près du Hangar à bananes. Deux groupes de jeunes, la plupart mineurs, se sont affrontés, sans raison.

Vers 23 heures, sept jeunes de 17 ans fêtent un anniversaire, dans la rue. C'est à ce moment-là que quatre filles de 14 ans agressent verbalement, la seule fille de l'autre groupe. La dispute s'envenime et les quatre adolescentes reviennent quelques minutes plus tard avec une vingtaine de copains. Une bagarre éclate, des coups sont échangés et deux garçons sont légèrement blessés.

La police intervient. Une partie du grand groupe réussit à prendre la fuite mais 12 personnes sont interpellées. 11 mineurs de 14 à 17 ans et un homme de 24 ans. Ils sont tous convoqués devant la justice.