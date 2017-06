Saint Herblain : 150 personnes apportent leur soutien à Erwan et Steven passés à tabac il y a un mois

150 personnes se sont rassemblées ce mercredi soir place du marché à Saint Herblain pour soutenir Erwan et Steven agressés à Nantes le 7 mai dernier. Ces deux copains du quartier Bellevue ont frôlé la mort.

Le 7 mai dernier, deux copains de 16 et 18 ans étaient roués de coups par quatre personnes au niveau de l'arrêt de tram Du Chaffault à Nantes. Ils ont frôlé la mort. Un mois plus tard, 150 personnes se sont rassemblées ce mercredi place du marché à Saint Herblain pour dénoncer cette agression. "Je suis en colère et indignée" affirme Véronique commerçante dans le quartier Bellevue. "C'est un acte gratuit, un acte de barbarie" précise Joël. "Les coupables doivent être retrouvés" glisse Pauline venue les soutenir.

J'ai toujours quelques fractures notamment au nez et aux cervicales. J'ai un corset que je garde jour et nuit. Je suis toujours hospitalisé. J'ai du mal à trouver le sommeil. Je revois souvent la scène. C'est traumatisant. Je pleure beaucoup. J'ai failli mourir." Erwan

#Nantes #Bellevue Une centaine de personnes apportent leur soutien à Erwan et Steven agressés il y a un mois.

Ils voulaient nous tuer. Pour moi, ce n''est pas une agression. C'est une tentative d'homicide. Je souhaite que les agresseurs soient rapidement retrouvés et que justice soit faite." Steven

Encore marqués physiquement et psychologiquement, Erwan et Steven ont porté plainte. Une enquête est toujours en cours pour retrouver les agresseurs.