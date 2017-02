Nantes : 200 personnes réclament "justice pour Théo"

C'est la deuxième manifestation contre les violences policières en trois jours à Nantes. Ce samedi après-midi, 200 personnes ont défilé dans les rues du centre ville réclamant "justice pour Théo". Les vitrines d'un commissariat de quartier ont été recouvertes de peinture rose.

Une nouvelle manifestation contre les violences policières ce samedi à Nantes. La deuxième en trois jours. Derrière une banderole réclamant "justice pour Théo", 200 personnes ont scandé des slogans hostiles aux forces de l'ordre.

La devanture du commissariat du centre ville, cours Olivier de Clisson a été recouverte de peinture rose. L'établissement, déjà cible des casseurs il y a deux ans, aurait dû rouvrir lundi.

La devanture du commissariat de police cours Olivier de Clisson.

Le commerce voisin, vendeur de vélo, aimerait pouvoir tourner la page du vandalisme, son constat est amer :

Pour les commerçants c'est compliqué, ça faisait un moment que c'était calme, on a eu une dure année en manifestation et fréquentation des magasins, quand une manif est annoncée la ville se vide et nous on ne travaille pas. J'espère que ça ne va pas recommencer Le problème c'est que n'importe quel sujet est prétexte aux dégradations - le patron Thierry Garrel.