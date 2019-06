23 000 foyers privés d'électricité à Nantes et à Saint-Herblain

Une panne électricité a touché Nantes et Saint-Herblain ce vendredi matin. 23 000 foyers ont été privés de courant.

Nantes, France

Des milliers d'habitants de Nantes et de Saint-Herblain ont eu une mauvaise surprise ce vendredi matin. En tout, 23 000 foyers ont été privés de courant entre 11h50 et 12h45. A Nantes, deux quartiers ont été impactés. Zola et Chantenay. Selon Réseau de Transport d'Electricité, il s'agit d'un incident technique sur une ligne qui alimente le poste électrique de Chantenay. Tout est désormais rentré dans l'ordre.

Toujours selon RTE, cette panne n'aurait aucun lien avec la canicule.