Le 25 novembre dernier à Nantes, un homme agité est victime d'un arrêt cardiaque lors d'une interpellation de la police à son domicile. Il meurt une semaine plus tard. Aujourd'hui, son ex-compagne, Sylvie Gouraud, se bat pour connaître la vérité alors que l'affaire a été classée sans suite en juin.

Nantes, France

Les faits remontent au 25 novembre. En plein après-midi, dans un immeuble de la rue Bel-air, à Nantes, les habitants alertent la police. Leur voisin, Aboubacar Abdou s'agite, crie, insulte. Il a "pété un câble".

La police intervient mais l'interpellation se passe mal. Deux policiers sont blessés et lorsque l'homme est plaqué au sol, il fait un arrêt cardiaque. Aux urgences, on lui diagnostique une côte fracturée et un poumon perforé. Il meurt après une semaine de coma.

Une affaire classée sans suite

Sa compagne, Sylvie Gouraud vit aujourd'hui seule à Nantes avec leur enfant de 3 ans. En juin dernier, coup au moral, sa plainte contre X pour "coups mortels ou atteintes volontaires à la personne ayant entraîné la mort" est classée sans suite par le procureur de la République de Nantes.

Impossible que cela s'arrête là pour Sylvie Gouraud. Elle veut contre-attaquer en septembre. Avec l'aide d'une nouvelle avocate, elle espère au moins avoir accès au rapport d'autopsie pour connaître les détails sur la mort de son conjoint.