Nantes : à 81 ans, elle est condamnée pour proxénétisme

Deux prévenus ont comparu mercredi 7 septembre dans une affaire de proxénétisme à Nantes. Un gérant d'un taxiphone nantais était jugé notamment pour avoir aidé, contre rémunération, une trentaine de prostituées nigérianes à obtenir un logement. Cet homme de 61 ans a fait le lien entre les jeunes femmes, certaines en situation irrégulière, et une octogénaire propriétaire de nombreux appartements à Nantes, elle aussi poursuivie pour proxénétisme dans ce dossier.

À 81 ans, la prévenue en paraît dix de moins. Elégante, cheveux couleur argent, lunettes en écailles, vernis à ongles et baskets pailletées. La frêle Nantaise s'appuie à la barre, souffrant de vertiges. Le ton de sa voix, lui, reste assuré. Elle savait que ses locataires étaient des prostituées. "Mais moi, bêtement, je pensais les aider."

Pendant six ans, la moitié de sa vingtaine de logements nantais ont été occupés par des prostituées venues du Nigéria. Chaque mois, la rentière récupérait le loyer en petites coupures. Souvent des billets de 20 euros froissés. La prévenue reconnaît sans doute un part d'"égoïsme". "Mes loyers étaient payés, explique-t-elle. Le reste, ce qu'elles faisaient dans la vie, ça ne me regardait pas." Elle ajoute : "Il y avait toujours une nouvelle jeune femme pour prendre la suite de la location, c'était facile".

Je ne savais pas que je risquais gros. - la prévenue

La juge l'interroge alors : était-elle au courant que loger des prostituées relève bien du proxénétisme ? Réponse négative. "La question est difficile parce que la notion de proxénétisme en France s'est étendue, souligne l'un des avocats de la défense, Me Olivier Renard. Aujourd'hui on peut y mettre beaucoup de choses et on est finalement assez loin de l'image de ce proxénète violent, exploiteur.... Il s'agit de savoir si une femme qui loue un appartement à une prostituée, qui perçoit des loyers, tire profit de la prostitution d'autrui directement ou indirectement. Si un intermédiaire, un peu comme un associatif ou à la limite, avec une prestation financière comme un écrivain public ou un avocat, aidant quelqu'un dans une situation comme celle-là pour obtenir un logement, serait un proxénète."

50.000 euros d'amende

Pendant ses réquisitions, le Procureur évoque l'exploitation de la misère humaine. L'octogénaire s'insurge. "Ce n'est pas un dossier où l'on parle de la misère humaine et la manière dont elle est exploitée, défend son avocat, Me Franck Boezec. C'est un dossier dans lequel on parle de gens qui ont une activité prostitutionnelle et qui, au regard de leurs besoins quotidiens, cherchent à se loger, à se nourrir et à trouver des ressources pour se faire aider dans un niveau d'hostilité, de difficulté sociale qui sont effectivement grands, mais qui en aucune manière n'ont à voir avec une aide qu'aurait apportée ma cliente pour qu'ils soient encore plus en difficulté."

La Nantaise de 81 ans conclut : "j'ai peur que ce soit mal pris, mais j'ai toujours des coups de téléphones de ces jeunes femmes pour savoir si j'ai un appartement à louer". Elle écope d'une amende de 50.000 euros. Le second prévenu dans cet affaire est condamné à six mois de prison ferme.