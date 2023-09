Nantes : à contresens, un jeune inhale du protoxyde d'azote au volant

Deux jeunes ont été arrêtés par la police ce lundi vers 22h dans les quartiers nord de Nantes, alors qu'ils se droguaient en roulant. Leur voiture a été repérée par une patrouille à contresens, et roulant à très vive allure. Dans son embardée, la Ford Fiesta a doublé plusieurs véhicules qui roulaient en sens inverse. Alors qu'il doublait la voiture de police, les fonctionnaires ont aperçu le conducteur inhalant du protoxyde d'azote dans un ballon.

Deux jeunes a priori mineurs

Les policiers ont arrêté la course de la Ford Fiesta en lui crevant les pneus. Le conducteur et son passager ont alors tenté de prendre la fuite à pied. L'identité des deux jeunes, a priori mineurs, reste à déterminer. Tous deux ont été interpellés et placés en garde à vue. Par ailleurs, le passager portait sur lui un téléphone volé. La voiture, quant à elle, n'avait pas été signalée comme volée.