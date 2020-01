Nantes : agressé à coups de tesson de bouteille, il a 42 points de suture à la tête

Nantes, France

Un homme a été agressé à coups de tesson de bouteille à Nantes, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2020. L'agression s'est déroulée près du Hangar à bananes. La victime a dû recevoir 42 points de suture à la tête et s'est vu prescrire 10 jours d'incapacité totale de travail. Le suspect, interpellé immédiatement, doit être déféré lundi 27 janvier devant le juge des libertés et de la détention en vue d'une comparution immédiate mardi pour vol et vol avec violences.

Un vol de vestes qui dégénère

Les faits se sont produits à la sortie d'une boîte de nuit. Un couple de Parisiens dépose, en sortant de l'établissement, ses vestes sur des barrières qui encadrent la sortie. Les vêtements sont alors volés par un homme. L'homme originaire de région parisienne le poursuit donc afin de récupérer les vestes. C'est alors qu'une altercation éclate et que le mis en cause frappe la victime à coups de tesson de bouteille.

Il est immédiatement maîtrisé par les policiers de l'établissement. À l'arrivée des policiers, il nie le vol et les violences. Après visionnage des caméras de vidéosurveillance de la boîte de nuit, il reconnaît avoir dérobé les vestes. En revanche, il conteste toujours les faits de violences, qui se sont produits en dehors du champ des caméras. Cet homme de 37 ans, en situation irrégulière, n'a pas d'antécédents judiciaires.