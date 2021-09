Tôt ce dimanche matin aux alentours de 3h, six jeunes s'en sont pris à un homme de 30 ans pour essayer de lui dérober sa chaîne en or. L'un des assaillants a utilisé un tesson de bouteille pour attaquer le jeune homme au visage qui s'en sort avec des blessures légères.

Nantes : agressé avec un tesson de bouteille pour sa chaîne en or

Six jeunes ont attaqué un homme de 30 ans dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h du matin à Nantes. L'un des assaillants a utilisé un tesson de bouteille pour blesser cette victime. Leur but, dérober une chaîne en or. Les policiers ont été appelés par les voisins qui ont assisté à la scène, impuissants. Les forces de l'ordre ont interpellés l'auteur présumé des faits, déjà en garde à vue la veille pour avoir essayé de voler un portefeuille dans le centre-ville.

Heureusement, l'homme blessé dans l'agression n'a pas de graves séquelles physiques de cette agression. Il a été pris en charge par les secours sur place.