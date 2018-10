Nantes, France

Trois hommes de 20, 25 et 26 ans étaient jugés ce lundi à Nantes. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé au couteau et au tournevis quatre personnes. Les faits remontent à l'hiver 2017. Ils se sont déroulés en deux temps. Les 29 janvier et 26 février. L'une des victimes est aujourd'hui en fauteuil roulant.

Des victimes traumatisées

La victime la plus atteinte physiquement, c'est ce père de famille qui se présente à l'audience en fauteuil roulant, un bras en écharpe. Trois hommes lui sont tombés dessus alors qu'il rentrait chez lui seul. Un coup de poing derrière la tête. Un coup de couteau. Tout ça pour lui dérober 40 euros. Hospitalisé, il fait un AVC et est aujourd'hui aphasique; il a du mal à s'exprimer.

Les trois autres victimes elles sont agressées dans des circonstances similaires en pleine rue à Saint-Sébastien-sur-Loire et en pleine nuit. Trois amis de 18 ans qui rentrent de boîte de nuit et se font dépouillés. Téléphone portable, portefeuille, et carte bancaire. Sous la menace d'un couteau et d'un tournevis.

Je me suis pris un coup de couteau, un ami à moi un coup de tournevis, et un autre s'est à moitié fait étrangler" - Jocelyn, victime

Aujourd'hui les trois amis ne sortent plus autant qu'avant, ils sont plus méfiants, sur la défensive et font systématiquement appel à des Uber pour rentrer chez eux.

Le témoignage de Jocelyn Copier

Trois hommes jugés, seuls deux présents à l'audience

A l'audience il n'y avait que deux prévenus, âgés de 20 et 25 ans, incarcérés depuis les faits. Le troisième homme inquiété dans cette affaire a été laissé libre sous contrôle judiciaire; il ne s'est pas présenté devant le juge.

Des faits en grande partie niés

Les deux hommes présents dans le box à l'audience ont nié la plus grande partie de ce qui leur était reproché Le plus jeune a reconnu sa participation dans une seule agression : celle du trio.

Peines de prison ferme requises

Le procureur a réclamé des peines de prison allant jusqu'à 7 ans fermes assorties d'une interdiction définitive du territoire.