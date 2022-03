Nantes : agression près de l’arrêt de tram Du Chaffault, aux Assises, première journée consacrée aux accusés

C’est libres que comparaissent depuis ce matin quatre garçons, âgés de 23 à 32 ans. La justice leur reproche des violences volontaires sur deux jeunes à l’époque de 16 et 18 ans avec trois circonstances aggravantes (en réunion, avec arme et avec préméditation). Les faits remontent au soir de l’élection d’Emmanuel Macron, le 7 mai 2017. A hauteur de l'arrêt de tram Du Chaffault à Nantes, les deux copains sont pris, à tort, pour des antifascistes par les accusés, alors proches ou membres du Gud, mouvement d’extrême droite. Erwan et Steven sont passés à tabac. Le soir de l'agression, ils sont cinq à s'en prendre aux deux copains. S'ils ne sont plus que quatre à rendre des comptes à la justice c'est parce que le cinquième accusé est mort accidentellement à l'été 2020.

Des hommes insérés socialement

Cette première journée d’audience est consacrée aux personnalités des accusés. Assis tous les quatre sur un banc, au premier rang, ils ne semblent pas échanger de regard, ni de mot. Le dos droit, ils écoutent la présidente résumer les faits qui leur sont reprochés. Deux portent un nom de famille à particule. Des hommes, plutôt grands qui semblent costauds, ce qui contraste avec la maigreur de l’une des victimes, assise à quelques mètres d’eux, de l’autre côté de la salle.

A la barre, ils s’expriment calmement, de manière construite. Tous sauf le plus âgés, celui qui est désigné comme le chef, reconnaissent leur implication dans ce « guet-apens » comme le qualifie la présidente. Les cheveux clairs, ce dernier porte la barbe et un tatouage au niveau de la nuque.

L’un est géomètre, l’un est maçon, un autre charpentier, l’un travaille dans les travaux publics. Le plus âgé est papa de deux enfants. Plusieurs évoquent des compagnes.

Leur appartenance au GUD

S’ils reconnaissant leur appartenance à l’époque des faits au GUD, mouvement d’extrême droite, ils disent s’en être éloignés aujourd’hui selon les enquêteurs de personnalités venus témoigner ce matin.

L’un y a adhéré adolescent car confie-t-il il y a « la perte de souveraineté de la France » et un « changement de population dans son quartier ». Un autre invoque son histoire familiale, les carrières militaires de ses parents. L'un confie avoir grandi dans une famille FN, quand un autre dit avoir trouvé avec le GUD un « esprit de camaraderie ». Mais la plupart réfute avoir des idées racistes. Ce soir du 7 mai 2017, ont-ils expliqué lors de l’enquête, ils cherchaient des militants d’extrême-gauche qui les auraient menacés un peu plus tôt.

Outre leur parcours « politique », leur parcours scolaire et leur environnement familial ont été abordés. Tous n’ont pas brillé à l’école : difficultés d’apprentissages ou de comportement en fonction. Un des accusé a raconté avoir subi des moqueries au collège du fait de son surpoids. L’un a fréquenté un lycée militaire, un autre une école catholique hors contrat. L’un des plus jeunes dit avoir quitté la fac « regrettant le coté gauchiste » de l’université. Mais tous ont cependant réussi à passer des diplômes et travaillent régulièrement aujourd'hui.

Trois des accusés avancent des difficultés familiales avec leur père. Absent, violent, ou rapports conflictuels après des séparations dans l’enfance ou l’adolescence.